Das sind die neuen ESA-Astronauten: Österreicherin im Reserve-Team

Europas Raumfahrt hat neue Gesichter. Die ESA hat 6 Vollzeit-Astronaut*innen vorgestellt, die in Zukunft für Europa das All erforschen werden.

Ausgewählt wurden:

Sophie Adenot aus Frankreich

aus Frankreich Pablo Álvarez Fernández aus Spanien

aus Spanien Rosemary Coogan aus dem Vereinigten Königreich

aus dem Vereinigten Königreich Raphaël Liégeois aus Belgien

aus Belgien Marco Sieber aus der Schweiz

Erstmals akzeptierte die ESA Bewerbungen von Menschen mit körperlichen Behinderungen. Diese sogenannten Paraastronaut*innen mussten dabei das gleiche Auswahlverfahren wie die restlichen ESA-Astronaut*innen durchlaufen. Schlussendlich wurde eine Person ausgewählt:

John McFall aus Großbritannien

“Ich glaube, dass ich hauptsächlich als Inspiration diene - als Inspiration, dass Wissenschaft für alle zugänglich ist und auch als Inspiration, dass das All für alle zugänglich ist”, sagt der ehemalige paralympische Sprinter. McFall verlor im Alter von 19 Jahren sein Bein bei einem Motorradunfall und muss seither eine Prothese tragen. Der 41-Jährige soll der ESA dabei helfen, die Raumfahrt auch für Menschen mit Behinderung zugänglich zu machen. In seiner Ausbildung will man Erfahrungen gewinnen, wie man etwa Raumfahrzeuge oder die Space Station selbst anpassen muss, damit auch Menschen mit Behinderungen im All leben und arbeiten können.