Österreich erhöht ESA-Beitrag auf 231 Millionen Euro

Einer der stärksten Sektoren der ESA ist die Erdbeobachtung . Das neue Budget zeigt deutlich, dass man hieran festhalten will. 2,6 Milliarden werden bereits in den kommenden 3 Jahren investiert. Darunter fallen vor allem die Sentinel-Satelliten des Copernicus-Programms . Sie liefern kostenfrei zugängliche Daten, die vor allem für den Klima- und Katastrophenschutz von enormer Bedeutung sind.

"Der Weltraum spielt für Österreich eine zentrale Rolle. Dies betrifft den Forschungs- als auch den Wirtschaftsbereich gleichermaßen. Wir haben in Österreich hochspezialisierte und innovative Unternehmen, die mit ihren Technologien wichtige Aufträge der ESA umsetzen und wesentliche Beiträge zu den ESA Missionen leisten", teilt Klimaministerin Leonore Gewessler der futurezone mit. Jeder Euro, den Österreich in die ESA investiere, sei sehr gut angelegt.

So werden Hochwasser und Waldbrände damit beobachtet und Notfallmeldungen an die Behörden übermittelt. Zudem wird der Meeresspiegel analysiert. In Zukunft wird auch die Überwachung der Zusammensetzung der Atmosphäre hinzukommen. Die gesammelten Daten sollen auch eine Basis für politische Entscheidungen zum Klimaschutz werden. Zudem soll beobachtet werden, welche Staaten weltweit zu viel CO2 ausstoßen und ob sie ihre gesetzten Ziele tatsächlich einhalten.

Konkurrenzfähige Raumfahrt

Zwei weitere Sektoren der ESA werden früh profitieren: Space Transportation und Human & Robotik Exploration. Hier werden je 2,8 bzw. 2,7 Milliarden Euro in den ersten 3 Jahren ausgegeben. Damit will sich Europa stark in der internationalen Raumfahrt positionieren. Mit den neuen Astronaut*innen inklusive eines großen Reserve-Korps, der Verlängerung der ISS-Laufzeit, dem geplanten Lunar Gateway und der neuen europäischen Rakete Ariane 6 will Europa konkurrenzfähig bleiben.

Deren Jungfernflug wurde bereits mehrfach verschoben und ist nun für 2023 geplant. Das Budget, das nun für Ariane 6 eingeplant wurde, übersteige die Erwartungen noch, erklärte Daniel Neuenschwander, Direktor für Weltraumtransport bei der ESA.

Die neue Rakete soll neben dem Bedienen des großen wissenschaftlichen Sektors auch wieder Geld in die Kassen spülen. Es wurden bereits 18 Flüge von Amazon-Chef Jeff Bezos gebucht, der damit Satelliten für den Starlink-Konkurrenten Kuiper ins All bringen will. Zudem hat die neue kleine Rakete Vega-C ihren Jungfernflug mit Bravour absolviert. Sie soll bis zu 5 Mal im Jahr Satelliten in den Erdorbit bringen und ebenfalls kommerziell genutzt werden.

"Space Transportation ist der Kern der europäischen Raumfahrt. Wir müssen dafür sorgen, dass europäische Satelliten mit europäischen Raketen ins All kommen", sagt Josef Aschbacher bei der Präsentation der Ergebnisse.