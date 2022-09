Susie soll Europas neues Raumschiff werden

Die Ariane Group hat auf dem Internationalen Astronaut*innenkongress (IAC) in Paris das Konzept für ein Raumschiff vorgestellt. Susie (Smart Upperstage for Innovative Exploration) soll Fracht, aber auch bis zu 5 Astronaut*innen ins All und zurück befördern können, heißt es in einer Aussendung des deutsch-französischen Weltraumunternehmens.

Kompatibel sein soll die 12 Meter lange und 5 Meter breite Kapsel, die 25 Tonnen wiegt, mit der Ariane-64-Rakete und nachfolgenden Generationen. Laut der Ariane Group soll Susie eine Antwort auf die Herausforderungen der europäischen Raumfahrt in den kommenden Jahrzehnten bieten. Es ist wohl klar, dass damit auch der Crew Dragon und dem Starship von SpaceX Konkurrenz gemacht wird.