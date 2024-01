Das ist Hammer: Neue französische Raketen für die Ukraine

Das französische Hammer-System ähnelt vom Konzept her den amerikanischen Gleitbomben, ist aber flexibler.

In Frankreich wird sie auch AASM genannt (Armement Air-Sol Modulaire = modulare Luft-Boden-Waffe). Die Entwicklung stammt ursprünglich von Sagem Défense Sécurité, das heute Teil von Safran Electronics & Defense ist.

Hammer ist ein Aufrüst-Kit, um reguläre Freifallbomben smart zu machen. Insofern ähnelt es dem amerikanischen JDAM (Joint Direct Attack Munition). Bei Hammer wird die Bombe aber nicht nur mit einem Zielsuchkopf und Leitwerk ausgestattet, sondern auch mit einem Raketenantrieb. Die Bombe wird somit zu einem Marschflugkörper. Hammer ist für mehrere Bombengrößen verfügbar. An die Ukraine wird vorerst wohl nur die Standardversion mit einer 250 Kilogramm schweren Bombe geliefert.

Die Basisversion von Hammer in der 250-Kilogramm-Klasse hat eine Reichweite von 70 Kilometer. Das ähnelt der von den USA gelieferten JDAM-ERs (Extended Range). Die JDAM-ER bekommt ihrer Reichweite durch Gleitfügel.Weil eben das eigene Antriebssystem fehlt, ist die tatsächlich mögliche Reichweite stark davon abhängig, aus welcher Höhe sie abgeworfen werden.

In den USA wird an einer JDAM-Variante mit Antrieb gearbeitet, die der Hammer ähnelt. Wann diese einsatzbereit sein werden und ob sie in die Ukraine gehen, weiß man allerdings nicht.

➤ Mehr lesen: Boeing macht aus alten Bomben günstige Marschflugkörper

Flexibel und genau

Hammer schafft auch aus geringen Höhen eine im Vergleich zur JDAM-ER hohe Reichweite. Die Mindestreichweite soll dabei 15 Kilometer betragen. Das heißt, ein Flugzeug kann unter dem Radar der üblichen Mittel- und Langstrecken-Luftabwehr fliegen. Durch die hohe Reichweite kann sie zudem abgefeuert werden, bevor der Kampfjet in die Reichweite der Kurzdistanz-Luftabwehr oder von schultergestützten Flugabwehrsystemen kommt.

Hammer kann mit verschiedenen Lenksystemen und Gefechtsköpfen konfiguriert werden und weist sowohl gegen bewegte als auch gegen feststehende Ziele eine hohe Genauigkeit auf. So existieren etwa Variante mit Infrarot- oder Laser-Lenksystemen. JDAM hingegen nutzt ausschließlich GPS und ein Trägheitsnavigationssystem.