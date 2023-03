Air Force veröffentlicht Anleitung, um Atombombe richtig abzuwerfen

© via REUTERS / U.S. Air Force

Das bis vor Kurzem geheime Video hat die Crew von B-52-Bombern darauf vorbereitet, einen nuklearen Angriff durchzuführen.

„Sky King, Sky King. Das ist Migrate. Das ist Migrate. Antworten Sie nicht. Brechen. Brechen. Alpha Sierra Foxtrot Juliet Oscar Papa Mike Tango. Brechen. Go-Code.“ Das ist der letzte Funkspruch, den die B-52-Piloten bekommen, bevor sie eine Atombombe abwerfen. Was wie aus einem Kriegsfilm klingt, war in Zeiten des Kalten Kriegs Realität. Das geht aus einem Trainingsvideo der US Air Force hervor, das bis vor Kurzem noch als geheim eingestuft war. Kürzlich wurde es freigegeben:

Das Video ist der „Training Film 5363“ mit dem Titel: „Nuclear Effects During SAC Delivery Missions“. Dabei handelt es sich um ein Lehrvideo des U.S. Strategic Air Command (SAC). Dieses wurde im Jahr 1960 gemacht und wurde der Besatzung von B-52-Bombern gezeigt. Crew wurde auf Abwurf von Atombomben vorbereitet Der Film beginnt damit, dass eine mit Atombomben bestückte B-52 Richtung der Go/No-Go-Position fliegt. Das ist der Punkt, an dem entschieden wird, ob die Nuklearwaffe zum Einsatz kommt oder nicht. Die Crew weiß zu dem Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Übung handelt oder den Ernstfall. Damit so eine Mission gelingen kann, so der Sprecher, müsse man die nuklearen Effekte eine Atomexplosion verstehen. Danach werden grundlegende Dinge erläutert, wie der Sprengradius einer Atombombe und die Effekte der Strahlung. Im Großteil des Films wird folgend erklärt, wie die Air Force solche Missionen plant und welche Schritte unternommen wurden, um die Crew und das Flugzeug vor der Strahlung zu schützen. Es wird mit verschiedenen Tests argumentiert und Luftprobensammlungen, die mit einer B-47 Canberra durchgeführt wurden, nachdem Atombombentests stattgefunden haben. Bei all dem schwingt das Gefühl mit, dass die Air Force die Crew der Atombomber in Sicherheit wiegen will, damit diese ihre Mission erfüllen.