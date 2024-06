F-15EX in Dienst gestellt: Das kann der neue Kampfjet

Der erste dieser Kampfjets wurde nun in Dienst gestellt. Vor einigen Tagen ist die F-15EX Eagle II auf der Portland Air National Guard Base im US-Bundesstaat Oregon gelandet, wo sie stationiert wird. Ein zweiter Jet dieses Typs wird in den nächsten Tagen erwartet.

Dabei befinden sich weder Waffen noch externe Tanks oder Pylonen zur Aufhängung von Waffen an den Flügeln. Das reduziert den Luftwiderstand massiv. Unklar ist, wie viel Treibstoff der Jet bei dem Flug an Bord hatte. Denn auch das Gewicht im Treibstofftank, der über 6 Tonnen Kerosin aufnehmen kann, ist entscheidend.

Die modernste Variante der F-15 kann mit einer extrem hohen Maximalgeschwindigkeit von bis zu Mach 2,9 (rund 3.580 km/h ) aufwarten. Der Spitzenwert wurde mit einem Flieger in einer "sauberen" Konfiguration aufgestellt.

Leistungsfähige Beschleunigung

Die offizielle Geschwindigkeit der F-15EX in einer Einsatzkonfiguration liegt laut Hersteller Boeing bei Mach 2,497 (rund 3.083 km/h). "Wir steigen rasch auf 40.000 Fuß (rund 12.200 Meter) und erreichen Mach 2 (rund 2.470 km/h) nahezu umgehend", erklärt ein Testpilot gegenüber The War Zone.

Die F-15EX zeichne sich durch eine besonders leistungsfähige Beschleunigung aus - sowohl in einer "sauberen" Konfiguration, als auch mit herkömmlichen Tanks und Waffenbeladung, so der Pilot: "Wir können etwa 12 Raketen anbringen und damit immer noch nahe an die Spitzengeschwindigkeiten herankommen."

