Neue Variante von F-16 Kampfjet wird erstmals ausgeliefert

Die neueste Variante der F-16-Kampfjets (Block 70 F-16C/Ds) wurde erstmals von der Produktionshalle von Lockheed Martin in Greenville, South Carolina an Bahrain ausgeliefert, das die Jets gekauft hat. Es ist ein wichtiger Schritt für die F-16-Produktion, die von Fort Worth, Texas nach South Carolina verlegt worden ist.

Insgesamt 16 Stück des verbesserten "Fighting Falcon" wurden an Bahrain verkauft. 3 Stück wurden nun auf den Weg geschickt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. 2 weitere F-16 für das Land absolvieren derzeit noch Testflüge auf der Edwards Air Base in Kalifornien. 11 Jets sind laut Lockheed Martin derzeit in verschiedenen Phasen der Produktion bzw. Tests.