F/A-XX: Futuristischer Kampfjet der US Navy wird weggespart

Wie Aviation Weekly berichtet , will der US-Senat der Navy 90 Prozent weniger Geld für die Entwicklung des Kampfjets zur Verfügung stellen, als ursprünglich gefordert. Konkret sollen den US-Seestreitkräften laut einem entsprechenden Gesetzesentwurf nur knapp 54 Millionen Dollar für das Projekt im Fiskaljahr 2025, das bereits am 1. Oktober 2024 beginnt, bereitgestellt werden.

Ab 2030 hätte F/A-XX die F/A-18 und F-35C ablösen sollen, so zumindest der ursprüngliche Plan. Später wurde der Start auf 2035 geschoben. Aber auch dieses Vorhaben ist nun gehörig ins Wackeln gekommen.

Die US Navy will mit dem F/A-XX -Programm einen Stealth-Flieger der 6. Generation entwickeln. Dieser soll für Starts und Landungen auf Flugzeugträgern geeignet sein.

NGAD: Selbe Idee, aber von der Air Force

Ein Grund für Zweifel an F/A-XX könnte das Next-Generation Air-Dominance-Programm (NGAD) der US Air Force sein. Diese entwickelt parallel zur Navy seinen eigenen Jet der 6. Generation. Zuletzt wurde bekannt, dass die Air Force laut über die hohen Kosten von NGAD nachdenkt und wichtige Teile des Projekts in Frage stellt.

➤ Mehr lesen: Stealth-Fighter ist viel zu teuer: Air Force setzt Rotstift bei NGAD an

Die massive Budgetkürzung könnte ein Versuch des US-Senats sein, die Projekte der US Navy und US Air Force zusammenzuführen. Die Idee: Wenn beide wenig Geld für die Entwicklung haben, sollen sie sich doch zusammentun. Mit 2x wenig Geld lässt sich leichter ein gemeinsamer Flieger entwickeln, anstatt 2 verschiedene.

Vorbild F-35

Die Navy ist bereits an NGAP der Air Force beteiligt. Dabei handelt es sich um ein adaptives Triebwerk, das für NGAD, F/A-XX und möglicherweise auch neue Marschflugkörper genutzt werden könnte.