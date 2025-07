Raketentriebwerk für historische Mars-Mission am Boden gezündet

Die Rede ist von Mission Mars Sample Return (MSR), einem internationalen Projekt, das eine Reihe von Raumfahrzeugen umfasst. In Zukunft soll die getestete Rakete namens Mars Ascent Vehicle (MAV) geologische Proben vom Mars zur Erde zurückbringen, berichtet Newatlas .

Der Motor für die erste Rakete, die von einem anderen Planeten starten soll, wurde erfolgreich am Boden getestet. Sie soll für eine der ehrgeizigsten Weltraummissionen verwendet werden, die je geplant wurde.

Dabei handelt es sich um einen Feststoffraketen-Booster , der die ersten geologischen Proben vom Mars zurückbringen soll. Bei dem Test wollte man wissen, wie sich die zweite Stufe des MAV bei einer neuen Treibstoffmischung verhält. Um welchen Treibstoff es sich genau handelt, ist nicht bekannt. Es dürfte sich laut Newatlas aber um einen Ammoniumperchlorat-Verbundtreibstoff handeln, zusammen mit einem pulverförmigen Aluminiumtreibstoff, der in einem gummiartigen Polymer gebunden ist.

Das Weltraum- und Rüstungsunternehmen Northrop Grumman hat einen Motor entwickelt, der im Mars Ascent Vehicle (MAV) eingesetzt werden könnte. Dieser wurde nun erfolgreich am Boden getestet.

Das ist der Plan

Im Projekt Mission Mars Sample Return (MSR) kommen aber mehrere Raumfahrzeuge zum Einsatz. Das macht die Logistik für dieses Projekt kompliziert. In der ersten Phase, die bereits in Gange ist, sammelt der NASA-Rover Perseverance mit seinem Roboterarm und dem Bohrsystem die Proben von Böden und Gesteinen. Diese werden dann in Gefäße gefüllt und einige Jahre auf dem Mars gelagert.

Ein anderes Landefahrzeug bringt dann einen zweiten Rover, der die Proben einsammelt und in einem speziellen Behälter zwischengelagert. Zum Schluss soll der Rover zum Lander zurückkehren, wo die Proben an das MAV übergeben werden. Dieses wird zum ersten Mal von einem anderen Planeten, also dem Mars, gestartet. Genau dafür braucht es den getesteten Motor.

Das Mars Ascent Vehicle

Das Mars Ascent Vehicle ist rund 3 Meter hoch und hat ein Gewicht von 450 Kilogramm. Es besteht aus 2 Feststoff-Raketenstufen, Sensoren, einem Steuerungssystem und Avionik. Im Weltraum wird es mit einer Geschwindigkeit von 4 Kilometern pro Sekunde unterwegs sein.

Ist das MAV am Mars angekommen, wird es die Proben einsammeln und zur Erde zurückbringen, damit diese dort im Labor analysiert werden können. "Wir waren schon einmal auf dem Mars und haben Materialien und Treibstoffe wie diese verwendet. Unsere Materialien und Treibstoffe haben sich als zuverlässig erwiesen und sind für die extremen Bedingungen im Weltraum und die Anforderungen des Planetenschutzes bestens geeignet", sagt Jeff Bemis von Northrop Grumman.