Lockheed will Mars-Mission der NASA retten

Nachdem die NASA mit extremen Budgetkürzungen klarkommen muss und Russland ausgestiegen ist, stehen die Pläne für das Mars Sample Return auf der Kippe. Jetzt will der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin einspringen – und den Transport der für wesentlich weniger Geld übernehmen. Das geht aus einer Aussendung des Unternehmens hervor.

Das Ziel der Mission von NASA und ESA ist, Gesteins- und Bodenproben vom Mars zur Erde zu bringen und somit unter anderem herauszufinden, ob der Rote Planet jemals Leben beherbergt hat.

Probensammlung bereits im Gange

Der Rover Perseverance ist bereits unterwegs und sammelt Proben, während er die Oberfläche des Planeten erkundet. Diese lässt Perseverance in kleinen, zylinderförmigen Containern am Marsboden zurück. Später soll ein spezieller Lander die Proben am Boden abholen, die Perseverance ablegt. Dann soll der Lander die Proben zu einer kleinen Rakete namens Mars Ascent Vehicle (MAV) bringen, die sie ins Marsorbit befördert. Hier würden die Proben dann an den Earth Return Orbiter übergeben, der sie zur Erde transportiert.

➤ Mehr lesen: Warum es so schwer ist, Proben vom Mars auf die Erde zu bringen