Warum es so schwer ist, Proben vom Mars auf die Erde zu bringen

Über den Roten Planeten rollt seit 2021 der NASA-Rover Perseverance . Eines seiner wichtigsten Ziele ist das Entnehmen von Bodenproben . In Sand und Steinchen vom Jezero-Krater , einem ausgetrockneten See, könnten die Hinweise auf Leben schlummern, auf die Forscher*innen weltweit gespannt warten.

Doch was war eigentlich der Plan? Aktuell sammelt Perseverance bei Mission Nummer 1 jeweils 2 Proben auf dem Mars. Eine Probe wird eingesteckt, eine wird liegen gelassen. Der Plan ist es, sie bei Mission Nummer 2 gleichzeitig mit einem weiteren, kleineren Rover oder 2 Helikoptern im Stil von Ingenuity abzuholen. Je nach Landeplatz werden die liegengelassenen Proben eingesammelt oder das Gesamtpaket von Perseverance abgeholt.

Außerdem werden die Proben nach aktuellem Plan frühestens 2040 auf der Erde ankommen und das ist den Verantwortlichen zu spät. NASA-Chef Bill Nelson erklärte in einer Pressekonferenz, dass die Mission in ihrer jetzigen Form nicht durchführbar ist. 2040 solle bereits das Jahrzehnt der bemannten Marsmissionen beginnen.

In den kommenden Jahren sollen Rover bzw. Helikopter zusammen mit der Rakete „Mars Ascent Vehicle“ (MAV) im „Mars Sample Retrieval Lander“ zum Roten Planeten fliegen. Es wäre der größte Lander, der je auf dem Mars aufsetzen würde. „Das ist nicht trivial. Eine Marslandung ist immer ein Risiko“, beschreibt der Planetologe Ralf Jaumann von der FU Berlin der futurezone die erste große Hürde dieser Mission. Er war für das Deutsche Institut für Luft- und Raumfahrt an der Marsmission beteiligt.

Die nächste Herausforderung sei es, die Proben zu finden. „Man kann einen Rover nicht einfach von der Erde aus mit einem Joystick steuern. Die Signalverzögerung beträgt 10 bis 20 Minuten“, erklärt Jaumann. Gelingt das Einsammeln, werden sie in einem Zylinder ins MAV verfrachtet. Die Rakete schießt sie dann ins All und entlässt sie in den Marsorbit.