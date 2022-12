Gesteinsprobe vom Mars könnte Wasser enthalten

Der Mars-Rover Perseverance hat auf dem Roten Planeten vor einigen Tagen seine 15. Gesteinsprobe gesammelt. Das Stück Sandstein wurde “Kukaklek” getauft, nach einem See und Fluss in Alaska. Davon berichtet das Team auf dem offiziellen Twitter-Account.

Was diese 15. Probe so besonders machen könnte, ist der Umstand, dass sie möglicherweise einen Nachweis für Wasser enthalten könnten. Das vermutet die Astrobiologin Erin Gibbons von der McGill University in einem Blogpost. Sie weist auf dünne, weiße “Adern” hin, die in dem Gestein sichtbar sind, wo Perseverance gebohrt hat (siehe Bild oben). Dabei handelt es sich um Ablagerungen früherer Wasserflüsse.