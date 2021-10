Video zeigt, wie die Mars-Gesteinsproben zur Erde transportiert werden sollen

Anfang September entnahm der Mars-Rover Perseverance der NASA erstmals erfolgreich eine Gesteinsprobe vom Roten Planeten und schloss sie in ein luftdichtes Titan-Proberöhrchen ein. Zahlreiche weitere Probenentnahmen sollen folgen. Die Proben auf die Erde zu bekommen, wird allerdings nicht einfach. Die NASA spricht von einem der „ehrgeizigsten Unterfangen in der Geschichte der Raumfahrt“, an dem mehrere Raumfahrzeuge, mehrere Starts und Dutzende von Regierungsbehörden beteiligt sein werden.

Am Dienstag veröffentlichte die US-Weltraumbehörde ein Video, in dem der Ablauf einer solchen Mission im Detail skizziert wird: