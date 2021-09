NASA zeigt Fotos der Mars-Gesteinsprobe

"Die Mars-Gesteinsprobe ist nun in einem luftdichten Titan-Probenröhrchen eingeschlossen und steht so für eine zukünftige Entnahme zur Verfügung", schreibt die NASA in einer Aussendung. Die US-Raumfahrtbehörde und die ESA planen bei kommenden Mars-Missionen, die Gesteinsproben zur Erde zu bringen.

Fotos von Gesteinsprobe veröffentlicht

Am vergangenen Wochenende gab die NASA bekannt, dass die zweite Bohrung des Mars-Rover Perseverance erfolgreich war. Erste Fotos davon wurden bereits veröffentlicht. Nun hat die US-Raumfahrtbehörde weitere Fotos von dem Gestein im Probenröhrchen auf der Twitter gepostet.