Trump verspricht Musk, Menschen auf den Mars zu bringen

Die Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump war auch eine Elon-Musk-Show. In seiner Rede sicherte Trump auch dem SpaceX-Chef zu, seine Regierung werde ihr "Schicksal zu den Sternen tragen". US-Astronauten sollen erstmals eine amerikanische Flagge auf dem Mars platzieren.

"Könnt ihr euch vorstellen, wie großartig es wäre, wenn US-Astronauten erstmals die Flagge auf einem anderen Planeten hissen würden? Wie inspirierend das wäre", fragt Musk in seiner Rede. Anschließend simuliert er mit einer energischen Geste, wie eine Flagge in den Boden gesteckt wird.

Musk selbst betrat kurze Zeit später die Bühne für seine eigene Rede. Er ist jetzt Leiter des neuen Department of Government Efficiency , dessen Abkürzung DOGE nicht mit dem gleichnamigen Krypto-Coin zu verwechseln ist. "Wir bringen DOGE zum Mars", verspricht Musk dem Publikum.

Bemannte Mission in 4 Jahren

Musk hatte im September 2024 angekündigt, innerhalb von 2 Jahren, also bis 2026, das erste Starship zum Mars zu bringen. Gelingt der Flug, soll bereits in 4 Jahren die erste bemannte Mission zum Roten Planeten starten. Innerhalb von 20 Jahren soll so eine Stadt auf dem Mars entstehen.

2024 hat Musk die Frequenz der Starship-Testflüge deutlich erhöht. Mit der Unterstützung Trumps hofft Musk auch auf eine Lockerung der Regulatorien, um die Zahl der Testflüge weiter zu erhöhen. Der SpaceX-CEO hatte sich in der Vergangenheit immer wieder über zu strenge Richtlinien beschwert, die den Fortschritt behindern würden.

Streit mit der Luftfahrtbehörde

Im September hatte Musk den Chef der US-Luftfahrtbehörde FAA, Mike Whitaker, zum Rücktritt aufgefordert. Dieser hatte vor dem US-Kongress gesagt, SpaceX müsse auf "höchstem Sicherheitsniveau" operieren.