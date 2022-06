Leben, wie wir es von der Erde kennen? Gesteinsproben vom Mars deuten darauf hin, dass es Schlüsselbestandteile dafür gegeben hat. Die Gesteinsproben wurden vom Mars-Rover Curiosity gesammelt und zwar im Gale-Krater, dem Standort eines alten Sees auf dem Mars.

In den Gesteinsproben haben NASA-Wissenschaftler*innen erstmals die Gesamtmenge an organischem Kohlenstoff gemessen. „Der gesamte organische Kohlenstoff ist eine von mehreren Messungen, die uns helfen, zu verstehen, wie viel Material als Ausgangsmaterial für die präbiotische Chemie und möglicherweise die Biologie verfügbar ist“, erklärt Jennifer Stern, Weltraumwissenschaftlerin am Goddard Space Flight Center der NASA gegenüber Space.com.

Insgesamt konnten 200 bis 273 Teile pro Million organischen Kohlenstoff gefunden werden. „Das ist vergleichbar mit oder sogar mehr als die Menge, die in Gesteinen an Orten mit sehr wenig Leben auf der Erde gefunden wird, wie etwa in Teilen der Atacama-Wüste in Südamerika und mehr als in Mars-Meteoriten nachgewiesen wurde."