Mars Rover sammelt Gesteinsproben mit organischen Molekülen

NASA-Wissenschaftler haben am Donnerstag verkündet, dass der Mars Rover Perseverance neue Proben mit organischen Molekülen in einem Fluss-Delta im Jezero Krater gesammelt hat. Es könnten die bislang wichtigsten Gesteinsproben sein, die im Rahmen der Mission entdeckt wurden, wie die NASA am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte. Der Bereich, aus dem sie stammen, gilt als äußerst vielversprechend für mögliche Beweise dafür, dass es am Mars einmal Leben gegeben hat.

„Die im Delta untersuchten Steine haben die höchste Konzentration an organischen Molekülen, die wir bisher auf der Mission gefunden haben“, sagte Ken Farley, Projektwissenschaftler von Perseverance. Zu den sogenannten Aromatischen Verbindungen zählen Ton und Sulfate, die entstehen können, wenn Wasser mit Gestein interagiert. Zwar ist das noch kein wissenschaftlicher Beweis für die Existenz von Leben (sogenannte Biosignaturen), aber zumindest ein Hinweis darauf.

Insgesamt hat Perseverance nun 12 Gesteinspropben gesammelt. Sie werden jetzt im Rover verstaut und sollen im Rahmen einer Mission in den 2030er-Jahren zur Erde gebracht werden.

Bordlabor

Organische Verbindungen im Marsgestein sind nur schwierig zu entdecken, denn sobald sie erhitzt werden, zerfallen sie in einfachere Moleküle. Reagieren die Verbindungen aber vorher mit anderen Chemikalien, stehen die Chancen gut, dass sie ohne zu zerfallen analysiert werden können. Dafür sorgen Lösungsmittel in dem Bordlabor, die für 9 Becher reichen und jeweils nur einmal verwendet werden können.

Die NASA-Forscher*innen fanden zuvor in Sand bereits mehrere organische Verbindungen, darunter Ammoniak und Benzoesäure. Einige von ihnen waren noch nie zuvor auf dem Mars identifiziert worden.