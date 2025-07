ALKA-KAPLAN: Panzer mit Hybrid-Antrieb ist mit Laser bewaffnet

Ein neues Kettenfahrzeug verbindet 2 Technologien, auf die die Rüstungsindustrie derzeit stark setzt: Hybrid-Antrieb und Laserwaffen. Der neue Panzer wird bei der internationalen Verteidigungsmesse IDEF erstmals hergezeigt, die vom 22. bis 27. Juli 2025 in Istanbul stattfindet.

Die Bedingungen am Schlachtfeld verändern sich zunehmend und werden immer mehr von neuen Technologien wie Drohnen bestimmt. Mit ALKA-KAPLAN will man den türkischen Streitkräften ein Fahrzeug bereitstellen, das sie für neue Gegebenheiten rüstet: ein Energiewaffensystem, das man zusammen mit anderen Panzern und Fahrzeugen in schwierigen Umgebungen verwenden kann.

Leistungsstarke Plattform mit Hybrid-Antrieb

Die Basis des Systems ist die Kettenplattform KAPLAN Hybrid. Die Plattform soll bis zu 20 Tonnen an Fahrzeuggewicht tragen können. Ein hybrider Diesel-Elektro-Antrieb nutzt einen 400-PS-Dieselmotor zur Stromerzeugung. Ein starker Akku speichert und versorgt das gesamte System mit Energie.