Schlankes Mittelklasse-Handy mit 10.000mAh-Akku soll 2026 starten

Im Schnitt liegt die Akkukapazität eines Handys im Jahr 2025 zwischen 4.000 und 5.000 mAh. Damit kann man sein Handy bis zu 2 Tage lang ohne Laden betreiben, wenn man das Handy sparsam verwendet. Laut Leaks aus China soll diese Akkukapazität bereits kommendes Jahr deutlich steigen. 2026 sollen dort Smartphones auf den Markt kommen, die 10.000 mAh und mehr bieten. Damit würde ein Handyakku auch mehrere Tage am Stück ohne Laden durchhalten.

Am 19. Juli sagte der bekannte Leaker Digital Chat Station auf Weibo, dass 2026 ein 10.000-mAh-Smartphone im mittleren Preissegment in China auf den Markt kommen soll, berichtet Gizmochina. Von welchem Hersteller es stammen wird, ist noch nicht bekannt. Als Favorit wird aber Honor gehandelt.

Honor präsentierte schlankes Handy mit 8.300 mAh

Auch andere Entwicklungen in China deuten in diese Richtung: Im Honor X70, das kürzlich offiziell in China vorgestellt wurde, steckt bereits ein massiver 8.300mAh-Akku. Dabei bleiben die Dimensionen insgesamt aber im üblichen Rahmen eines Smartphones – obwohl die Akkuleistung eigentlich mit der Größe wächst. Das Honor X70 ist mit 7,76 mm sogar geringfügig dünner als das Samsung Galaxy S25 Ultra (8,2mm) und etwas dicker als das Galaxy S25 (7,2m).

Vor diesem neuen Gerät mit Super-Akku brachte das chinesische Unternehmen bereits das Mittelklasse-Handy Honor Power mit einer Kapazität von 8.000 mAh auf den Markt. Auch andere chinesische Hersteller wie OnePlus, Xiaomi und iQOO sollen noch dieses Jahr Akkus mit über 7.000 mAh Kapazität in ihren Flaggschiff-Modellen verbauen.

Möglich werden die neuen Super-Akku-Smartphones mit überschaubaren Dimensionen durch Fortschritte bei der Energiedichte von Silizium-Kohlenstoff-Akkus. Diese ermöglichen es, mehr Energie auf kleinerem Raum zu speichern, was kompaktere Akkus erlaubt. Zusätzlich wird Platz durch kleinere Bauteile im Inneren gewonnen.

Tonangebend sind derzeit chinesische Smartphone-Hersteller. Gizmochina ist aufgefallen, dass der Rest der Welt offenbar keine Eile hat, die Chinesen einzuholen. Samsung etwa soll auch beim Galaxy S26 Ultra weiterhin auf einen 5.000mAh-Akku setzen.

Phone Arena mahnt jedoch, dass eine Akkukapazität von 10.000 mAh besser klingt, als sie tatsächlich ist: Denn im Gegensatz zu klassischen Lithium-Ionen-Batterien halten Silizium-Kohlenstoff-Akkus weniger lang und verschleißen schneller. In China sei das aber nicht so schlimm, weil die Chinesen regelmäßiger ihre Smartphones tauschen als im Westen.