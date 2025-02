Silizium für mehr Akkukapazität: Durchbruch bei Technologie erzielt

Lithium-Ionen-Akkus werden immer besser. Sie kommen in unseren Smartphones vor, in Wearables und auch in E-Autos. Forscher tüfteln unentwegt an der Zusammensetzung dieser Akkus, um sie noch schneller laden und noch mehr Energie speichern zu können.

Einen großen Einfluss auf die Leistung eines Akkus hat das Material der Anode (negative Elektrode). Diese besteht für gewöhnlich aus Kupfer, das mit Kohlenstoff beschichtet ist. Akkus mit solchen Kohlenstoffanoden haben eine maximale Energiedichte 372 mAh/g. Mischt man allerdings Silizium bei, erhöht sich die Energiedichte.