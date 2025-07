Erstes Billig-E-Auto mit Quasi-Festkörperbatterie kurz vor Start

Das chinesische Unternehmen MG will die erste Automarke sein, die ein in Serie gefertigtes Elektrofahrzeug mit Semi-Festkörperbatterie auf den Markt bringt. Dabei handelt es sich um den neuen MG4 , der am 5. August präsentiert wird.

Das steht für China Light Duty Vehicle Test Cycle und damit ist das chinesische Verfahren zur Reichweitenbestimmung gemeint. Generell gilt diese Art der Reichweitenbestimmungen als sehr optimistisch. In Europa verwendet man beispielsweise die Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, also das WLTP-Verfahren. Dieses gilt als sehr akkurat und kommt nahe an die realen Reichweiten heran.

Eine weitere Besonderheit des MG4 ist das MGxOppo-Cockpit-System. Dieses wurde, wie der Name schon verrät, in Zusammenarbeit mit dem Smartphonehersteller Oppo entwickelt. Damit lassen sich Smartphone-Funktionen in das Fahrzeug integrieren. So kann man das System zum Beispiel per Sprachbefehl steuern, mit Gesten bedienen und die Apps des Smartphones nahtlos synchronisieren. Das Auto wird in 2 neuen Außenfarben erhältlich sein: in einem “Donglai Violett”, also einem metallischen Violett mit Perlglanz oder einem “Qingbo Grün”, also einem Grün mit Perlglanz.