Die Zukunft der ehrenamtlichen Arbeit

Eine Studie der FH Campus Wien zeigt, was notwendig ist, um auf freiwilliger Basis den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken.

Unglaublich viele Österreicher*innen investieren viel Zeit in ehrenamtliche Tätigkeiten. Um ihre Leistungen zu würdigen, hat das Parlament das Ehrenamt 2021 und 2022 zu seinem Schwerpunktthema erhoben. Im Zuge dessen wurden 2 Forscher des Fachbereichs Angewandte Politikwissenschaft der FH Campus Wien beauftragt, eine Studie über die Zukunft des Ehrenamtes durchzuführen. 71,2 Prozent waren schon mal Ehrenamtliche Paul Schmidinger und Wolfgang Tomaschitz führten eine quantitative Erhebung durch und analysierten die Ergebnisse eines Crowdsourcing-Projekts und eines eintägigen Dialogforums im Parlament, um sich ein Bild über den aktuellen Zustand des Ehrenamtes, sowie den Sorgen und Zukunftswünschen der darin tätigen Menschen zu machen. Die repräsentative Befragung ergab, dass 71,2 Prozent der Österreicher*innen schon einmal ehrenamtlich tätig waren oder sind. Wie viele Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt ehrenamtlich aktiv sind, unterliegt größeren Schwankungen, erklärt Wolfgang Tomaschitz. "Studien zeigen, dass normalerweise zwischen 25 und 30 Prozent der Bevölkerung ein Ehrenamt ausüben. In Krisenzeiten steigt der Anteil aber auf fast 50 Prozent." Einkommen macht Unterschied Die Verteilung über die Altersgruppen ist relativ gleich. Die Erhebung hat allerdings gezeigt, dass es große Unterschiede je nach Einkommensniveau gibt. Besser verdienende Menschen sind eher freiwillig für eine Sache engagiert. Auch sind höher Gebildete eher ehrenamtlich tätig. Diese Ergebnisse dürfen jedoch nicht zu dem falschen Schluss führen, dass Menschen niedrigerer Einkommens- und Bildungsschichten weniger solidarisch eingestellt sind. Südwest-Nordost-Verschiebung Zudem ist in den Ergebnissen innerhalb Österreichs eine geografische Verschiebung erkennbar. Im Südwesten des Landes ist der Prozentsatz der Menschen, die schon einmal ehrenamtlich tätig waren, höher als im Nordosten. Schlusslicht ist Wien. "Wien ist hochklassig organisiert, es gibt weniger Notwendigkeit, sich ehrenamtlich einzubringen", meint Tomaschitz. "Außerdem spielt in den übrigen Bundesländern die ländliche Kultur eine große Rolle. Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr oder einer Kapelle zu sein, gehört dort für viele Menschen einfach zum Leben dazu." Männer und Frauen sind zu einem relativ ähnlichen Anteil ehrenamtlich tätig, allerdings unterscheidet sich die Art ihrer Tätigkeiten erheblich und ist noch sehr stark traditionell verteilt. Der Anteil ehrenamtlich tätiger Männer ist etwa in Sportvereinen, sowie bei Rettung, Feuerwehr oder Zivilschutz deutlich höher. Frauen sind dagegen wesentlich stärker im Bildungsbereich, in der Altenbetreuung, in Kirchen und Religionsgemeinschaften, Kultur und Umweltschutz aktiv.

Diskussion beim Dialogforum zum Thema Ehrenamt © Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen

Mehr Absicherung notwendig Für das Dialogforum in der Ehrenamtsstudie wurden im Parlament Vertreter*innen zahlreicher Freiwilligenorganisationen eingeladen. Dabei nahmen sie in Gruppen an mehreren Workshops zu unterschiedlichen Themen rund um das Ehrenamt teil. Die Workshops wurden moderiert und jeweils auch von Nationalratsabgeordneten besucht. Die Themen, die im Fokus der Debatten standen, repräsentierten diverse strukturelle Herausforderungen der Freiwilligenarbeit. Ein angesprochener Punkt war jener der Einkommensunterschiede. "Es gibt eine Tendenz zu der Auffassung, dass man sich ein Ehrenamt erst mal leisten können muss", erklärt Tomaschitz. "Wenn man finanziell unter Druck steht, kann man wenig Zeit für anderes erübrigen. Durch diese Tatsache kann jedoch die Gefahr bestehen, dass Personen von ehrenamtlicher Tätigkeit ausgeschlossen werden, auch wenn sie grundsätzlich mitmachen wollen." Hauptberufliche sind wichtig Als Lösung für diese Problematik wurden u.a. Vergünstigungen für Freiwillige bei Steuern, Sozialversicherung oder anderen Abgaben vorgeschlagen. Für eine bessere Absicherung ehrenamtlich Tätiger könnten auch Vergütungen für Fahrpreise oder Rabatte beim Einkaufen, etwa mit Hilfe einer "Ehrenamts-Card", sorgen. Die finanzielle Unterstützung von Freiwilligenorganisationen ist maßgeblich, um es Personen zu ermöglichen, dort hauptberuflich zu arbeiten. "Im Krisenfall Tausende Freiwillige zu haben, ist schön, aber nur zu bewältigen, wenn Hauptberufliche beschäftigt sind", die das Engagement der Ehrenamtlichen organisieren und kanalisieren, führt Tomaschitz zu einem zentralen Anliegen der am Dialogforum beteiligten Organisationen aus.

Ideensammlung während eines der Workshops © Parlamentsdirektion / Thomas Jantzen