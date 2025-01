F-16 setzt erfolgreich billige lasergelenkte Raketen im Luftkampf ein

Ein Schnäppchen unter den Lenkwaffen

Der Einsatz so eines Motors würde aber den Hauptvorteil von APKWS II abschwächen: die Kosten. Die USA haben nämlich noch etliche Hydra-70-Raketen in ihren Arsenalen. Also muss nur das APKWS II neu gekauft werden. Das kostet in etwa 15.000 US-Dollar pro Stück. Selbst, wenn die alten Hydra 70 verbraucht sind, wird ein neu gebauter Gefechtskopf und Motor die Gesamtkosten einer APKWS-II-Rakete nur auf 22.000 US-Dollar ansteigen lassen.