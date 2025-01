USA investieren 7 Milliarden in nächste Generation an Kampfjet-Triebwerken

Die US Airforce hat die Finanzierung von Triebwerken der nächsten Generation bekanntgegeben. Wie die Luftwaffe schreibt , erhalten die Firmen General Electric und Pratt & Whitney dafür jeweils 3,5 Milliarden US Dollar (3,36 Milliarden Euro). Die Verträge laufen jeweils bis 2032 .

Die Triebwerke nutzen adaptive Kreisprozesse , schreibt The War Zone . Das bedeutet, sie können flexibel auf die aktuelle Situation angepasst werden, etwa um den Schub zu erhöhen oder den Treibstoffverbrauch zu senken.

General Electric arbeitet am Antrieb XA102 , Pratt & Whitney am XA103 . Sie sind eine Weiterentwicklung der ursprünglich für den F-35 entwickelten XA100-Antriebe. Genauere Informationen über den Entwicklungsstand und die Eigenschaften gibt es derzeit nicht. Beide Triebwerke konnten 2023 und 2024 allerdings wichtige Meilensteine erreichen.

NGAD-Kampfjets

Die Finanzierung findet im Rahmen des Modernisierungsprogramms "Next Generation Adaptive Propulsion" (NGAP) statt. Die Initiative soll neue Technologien voranbringen. Dazu gehört auch der Unterbereich "Next Generation Air Dominance" (NGAD). Es ist nicht genau definiert, wofür die NGAD-Antriebe entwickelt werden. Neben den Gen-6-Kampfjets könnten sie auch in anderen bemannten und unbemannten Flugzeuge eingesetzt werden.

Im Rahmen dieses Programms erhielten 2022 auch Boeing, Lockheed Martin und Northrup Grumman jeweils eine Milliarde Dollar für die Entwicklung eines NGAD-Antriebs. Sie haben allerdings keine Budgeterhöhung erhalten.