Mit technischem Wissen die Gesundheitsversorgung verbessern

Die Ausbildungen für Berufe im Gesundheitswesen und technische Berufe sind momentan noch weitgehend getrennt voneinander. Fachwissen in beiden Bereichen zu besitzen, wird allerdings im Zuge der Digitalisierung immer wichtiger. An der FH Campus Wien wurde deshalb eine von der Stadt Wien geförderte Stiftungsprofessur für Healthcare Engineering geschaffen. Die Informatikerin Eveline Prochaska will damit in mehreren Studienrichtungen technisches Know-how und gesundheits- und pflegewissenschaftliche Anforderungen verknüpfen.

Verständnis schaffen, Interesse wecken

"Das Arbeitsfeld von Menschen in Gesundheitsberufen ändert sich rasant", meint Prochaska zur futurezone. "Sie brauchen digitale Kompetenzen, denn Digitalisierung kann – richtig eingesetzt – dabei unterstützen, die Qualität der Versorgung zu verbessern. Fachkräfte im Gesundheitsbereich werden außerdem immer mehr zu Vermittelnden. Sie müssen es z.B. schaffen, Patient*innen den Umgang mit technischen Hilfsmitteln beizubringen." An der Schnittstelle zwischen Technik und Gesundheit gebe es also große Potenziale und Herausforderungen.

Prochaska versucht, bei Studierenden ein grundlegendes Verständnis für Technik zu schaffen und so Interesse zu wecken. "Meiner Erfahrung nach hat nur ein Bruchteil aller Studierenden in der Pflegewissenschaft jemals eine Virtual-Reality-Brille getragen. Wer die technischen Möglichkeiten nicht kennt, kann weder mögliche Potenziale abschätzen, noch sich an künftigen Entwicklungen beteiligen. Ich möchte da Gedankenschranken überwinden." Erfahrungen hätten gezeigt, dass dann schnell Ideen entstehen können.