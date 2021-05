Mit ELVIS zu mehr Kompetenz bei IoT-Sicherheit

ELVIS steht für Embedded Lab Vienna for IoT and Security . Das Lab ist ein Zentrum für ausführliche Beratung zum Thema und bietet Equipment für Experimente und Sicherheitsanalysen mit IoT-Geräten. "Generell verbessert sich die Sicherheitslage bei IoT, aber es gibt noch Handlungsbedarf. Viele Geräte werden etwa nach wie vor mit einfach zu knackenden Standardpasswörtern ausgeliefert", erklärt Silvia Schmidt, die Leiterin von ELVIS und Lehrende im Masterstudiengang IT-Security .

Die Verbreitung vernetzter Geräte und Sensoren, die man allgemein als "Internet der Dinge" (Internet of Things, IoT) kategorisiert, steigt rasant. Seit ihrem Aufkommen gibt es Diskussionen um ihre Sicherheit. Das Verständnis dafür, wie man IoT-Geräte vor unbefugten Zugriffen schützt, hinkt der Verbreitung oft hinterher. Die FH Campus Wien will hier mit ELVIS gegensteuern.

Bewusstsein für Privatsphäreneingriff

Vielen Menschen, die IoT-Geräte nutzen, sei nicht bewusst, was technisch notwendig sei, damit diese funktionieren. "Alexa oder ein Smart TV hören laufend mit, was im Raum gesprochen wird. Das müssen sie ja, wenn sie sprachgesteuert sind. Und diese Sprachaufnahmen müssen zur Analyse irgendwohin geschickt werden - meist zu externen Servern. Das wichtigste für uns ist, dass wir dafür in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein schaffen."

Geräte, die den privaten Bereich von Menschen überwachen, etwa Kameras, sind besonders attraktiv als Ziele von Cyberangriffen. Aber auch scheinbar harmlose Geräte können ins Visier geraten, etwa smarte Glühbirnen, über die man in ein Heimnetzwerk eindringen kann. "Je kleiner das Gerät, desto eher gibt es eingeschränkte Ressourcen. Bei der Sicherheit wird dann oft am ehesten eingespart", meint Schmidt. Am gefährlichsten werde es dann, wenn die Gesundheit von Menschen bedroht wird, etwa durch Sicherheitslücken in Autos oder Herzschrittmachern.

Aufwendiges Finden von Schwachstellen

Bei Fachkräften für IoT-Sicherheit herrscht unterdessen ein Mangel. Der Bereich habe sich laut Schmidt erst in den letzten Jahren so richtig entwickelt. ELVIS soll nun dazu beitragen, Menschen für IoT-Sicherheit zu interessieren. Der Fokus des Labors liege auf "Pen-Testing", also dem Ausprobieren von Wegen, um in ein System einzudringen (Penetration) und die Kontrolle zu übernehmen. "Wir sehen uns alle möglichen Geräte an, egal ob Router, Smartphones oder Thermostate."

So einfach, wie man sich das "Hacken" oft vorstellt, sei die Aufgabe aber nicht. "Es läuft nicht so, wie man es im Fernsehen sieht: Ein bisschen herumtippen und dann ist es erledigt. Man hat viel mit Frustration zu tun, bis man eine Schwachstelle findet." Die Aufgabe bringt es mit sich, dass sich laut Schmidt oft ein "gewisser Menschenschlag" dafür interessiere. ELVIS versucht aber intensiv, sich an ein diverses Publikum zu richten und z.B. mehr Frauen für die Materie zu begeistern.