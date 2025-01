Huawei soll hinter Erfolg von DeepSeek stehen

In nur wenigen Stunden hat DeepSeek die Welt sprichwörtlich im Sturm erobert. Die chinesische KI sorgte für ein Beben an den Börsen und für Verwunderung bei der Konkurrenz. In 51 Ländern sprang die DeepSeek-App an die Spitze der App-Store-Charts.

Wie nun bekannt wurde, steckt kein Unbekannter hinter dem Erfolg des KI-Modells - zumindest zum Teil. Das Large-Language-Model (LLM) DeepSeek R1 soll nämlich auf Prozessoren von Huawei laufen.

