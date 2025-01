Stargate: USA wollen 500 Milliarden Dollar in KI-Projekt stecken

Das Gemeinschaftsunternehmen von ChatGPT-Entwickler OpenAI, Oracle und SoftBank will KI-Rechenzentren in Texas bauen.

Der neue US-Präsident nimmt damit KI gleich zu Beginn seiner Amtszeit in den Fokus. Mit einem seiner ersten Erlasse am Montag kippte er Leitschienen für die Entwicklung von KI, die sein Vorgänger Joe Biden im Herbst 2023 aufgestellt hatte. Laut Bidens damaliger Anordnung mussten Entwickler die US-Regierung bei Programmen, die potenziell gefährlich für nationale Sicherheit, Wirtschaft oder Gesundheit werden könnten, schon beim Anlernen der KI-Modelle unterrichten. Auch sollten sie Ergebnisse von Sicherheitstests mit den Behörden teilen.

US-Präsident Donald Trump unterstützt die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) . Das neue Gemeinschaftsunternehmen " Stargate " von ChatGPT-Entwickler OpenAI , Oracle und SoftBank soll dafür 100.000 Jobs in den USA schaffen, gab er zusammen mit den Firmenchefs im Weißen Haus bekannt. Die Technologie-Partner wollen 500 Milliarden Dollar in neue KI-Rechenzentren stecken. Zunächst sollen 100 Milliarden Dollar (96 Mrd Euro) in Stargate investiert werden.

OpenAI-Chef Sam Altman rief die USA bereits seit längerem auf, massiv in KI-Rechenzentren und die Energieversorgung dafür zu investieren - auch um den Vorsprung gegenüber anderen Ländern wie China zu behalten. KI-Anwendungen brauchen gewaltige Mengen an Rechenleistung - zum einen beim Training der KI-Modelle, zum anderem bei ihrem Betrieb.

Das Projekt solle mit Rechenzentren in Texas starten, sagte Oracle-Gründer Larry Ellison bei dem Termin mit Trump. Er verwies darauf, dass KI das Gesundheitswesen mit der Auswertung von Patientendaten verbessern werde. Das Investitionsvolumen von 500 Milliarden Dollar solle in 4 Jahren erreicht werden, sagte SoftBank-Chef Masayoshi Son. Altman sagte, "Stargate" werde eines der wichtigsten Projekte für die USA. Er zeigte sich auch überzeugt, dass mit Hilfe von KI Krankheiten besser bekämpft werden können.

Was sich die Tech-Bosse von Stargate versprechen

Ellison ist als Unterstützer von Donald Trump bekannt. Son versucht gerade, mit einer großen Wette auf KI desaströse Investitionen von Softbank in gescheiterte Firmen wie das Büroraum-Start-up WeWork auszugleichen, bei denen sich Milliarden in Luft auflösten.

➤ Mehr lesen: Elon Musk verklagt den OpenAI-Chef Sam Altman

Für Altman ist die gemeinsame Ankündigung mit Trump ein besonderer Erfolg: Er steckt in einem Konflikt mit Tech-Milliardär Elon Musk, der aktuell zu den engsten Vertrauten des Präsidenten gehört. Musk zog vor Gericht, um die Umwandlung von OpenAI in ein auf Profit ausgerichtetes Unternehmen zu stoppen. Altmans Firma wirft Musk im Gegenzug vor, er habe in seiner Zeit bei OpenAI die Kontrolle an sich reißen wollen. Musk richtete inzwischen das Konkurrenz-Unternehmen xAI ein.