Dieser Bagger wird mit Wasserstoff betrieben

Bei Pkw hat sich Wasserstoff bislang nicht durchsetzen können. Die Versuche, unter anderem von Toyota mit seinem Mirai, sind gescheitert. An anderer Stelle wird der Brennstoffzellentechnologie aber großes Potenzial zugeschrieben - beispielsweise bei Baustellenfahrzeugen.

In diese Kerbe schlägt Hyundai Construction Equipment. Auf der diesjährigen Bauma in München, der weltgrößten Fachmesse für Baumaschinen, will der koreanische Konzern einen mit Wasserstoff betriebenen Bagger vorführen.

Der Mobilbagger HW155H

Erstmals gezeigt wurde der 15-Tonnen-Mobilbaggers HW155H bereits auf der Bauma 2022. Damals handelte es sich jedoch um ein statisches Ausstellungsstück, das sich nur rudimentär bewegen ließ. Im April möchte Hyundai nun den Wasserstoffbagger auf einer Demonstrationsplattform arbeiten lassen.

