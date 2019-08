Warum das weltgrößte Elektrofahrzeug nie aufgeladen werden muss

In einem Steinbruch in Biel in der Schweiz arbeitet das größte Elektrofahrzeug der Welt. Der riesige Kipplaster transportiert dutzende Tonnen Sedimentgestein und Kalk, muss aber nie aufgeladen werden. Wie ist das möglich?

Der 45 Tonnen schwere eDumper startet seine Arbeit im Tal und fährt den Berg hinauf, wobei die Straße eine Steigung von rund 13 Prozent aufweist. Oben angekommen wird er mit 65 Tonnen an Material beladen. Bei seiner Rückfahrt ins Tal ist der 110 Tonnen schwere eDumper in der Lage aus dem Bremssystem genügend Energie rückzugewinnen, mit der der Kipper wieder den Berg hinaufkommt.