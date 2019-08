Neuer Elektromotor soll E-Autos doppelt so viel Kraft verleihen

E-Roller macht den Anfang

Erstmals eingesetzt werden soll die HET in einem Elektro-Motorroller. 2020 soll es davon einen Prototyp geben. 2021 will Linear Labs das erste Elektroauto mit seinem Antrieb ausstatten. Wie CNet berichtet, hält es das Start-up auch für realistisch, das sein HET danach auch in noch größeren Maschinen eingesetzt wird, etwa E-Lastwägen oder Lokomotiven.