Neuer Robo-Hund von Xiaomi kann mehr Tricks und wird teurer

2021 hat Xiaomi seinen ersten "CyberDog" um 1.300 Euro auf den Markt gebracht (die futurezone berichtete). Nun folgt die 2. Version, die zwar mehr Funktionen hat, aber auch teurer ist als der Vorgänger.

Der CyberDog 2 wurde in China vorgestellt und ist etwa so groß wie ein Dobermann. 8,9 Kilo bringt das "Tier" auf die Waage, womit es sein Gewicht verdreifacht hat. Gegenüber dem Vorgänger ist der Robo-Hund allerdings kleiner und mobiler geworden. So kann er zum Beispiel auf einem Bein stehen und Rückwärtssaltos ausführen. Außerdem rappelt sich der Roboter schneller wieder auf, sollte er einmal umgestoßen werden.

19 Sensoren und Open-Source-Software

Wer mit dem Hund Gassi gehen will, sollte allerdings nicht schneller als 6 km/h laufen - das ist nämlich die Höchstgeschwindigkeit des CyberDogs. Sein Herrchen oder Frauchen erkennt der Hund dank Gesichtserkennung. So ist sichergestellt, dass der Roboter nicht fremden Personen gehorcht.