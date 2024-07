Robo-Hund mit Flammenwerfer hilft beim Unkrautjäten

Roboterhunde werden mit allerlei Gerätschaft ausgestattet. Das Militär experimentiert etwa mit Robo-Hunden, denen Raketenwerfer und Sturmgewehre auf den Rücken geschnallt wurden. Auch Roboterhunde mit Flammenwerfer kann man in einigen US-Bundesstaaten legal erwerben.

Im Gegensatz zu seinen Kollegen ist der in der Texas A&M University entwickelte Roboter weniger zerstörungswütig. Er basiert auf dem Roboterhund Spot von Boston Dynamics und ist nur mit einem kleinen Propangas-Flammenwerfer ausgestattet. Dieser ist an der Spitze eines Roboterarms befestigt, der sich auf dem Rücken des Hundes befindet.

Pflanzen werden nicht zerstört

Der Roboter fackelt das Unkraut auch nicht einfach ab, wie Forscher Dezhen Song gegenüber New Scientist beschreibt. Stattdessen verkohlt er das Zentrum der Pflanze mit seiner 1.450 Grad heißen Flamme. Dadurch stirbt die Pflanze nicht ab, sondern man verzögert nur das Wachstum für einige Wochen. Das gibt allerdings der Nutzpflanze einen entscheidenden Vorteil.