Samsung Galaxy Buds Live im Test: Die Bohne im Ohr

Einsetzen und drehen

Aufgrund der neuen Form erfordern die Buds Live eine eigene Technik zum Einsetzen. Dazu gibt man sie erst vertikal ins Ohr und dreht sie dann, damit der untere Teil der Bohne Richtung Gehörgang geht.

Je nach Ohrform sind die Kopfhörer danach leicht schräg bis nahezu horizontal in der Ohrmuschel. Je weiter man dreht, desto fester sitzen die Buds Live im Ohr und desto besser dichten sie von der Außenwelt ab. Man muss nur darauf achten, dass das untere Mikrofon nicht vom Ohr bedeckt wird.

Fest eingedreht kann man sie auch für Sport verwenden. Allerdings sind sie nur IPX2 geschützt, was für einen aktuellen Kopfhörer schwach ist. Regen oder zu viel Schweiß könnten zu Beschädigungen führen.

Bei mir sind die Buds Live fast horizontal, wenn ich sie für die beste Klangqualität und den besten Halt fest eindrehe. Am rechten Ohr übt das aber einen spürbaren Druck aus. Eine Stunde durchgängiges Tragen ist noch in Ordnung, darüber hinaus wurde es für mich unangenehm.

Zwar kann ich die Kopfhörer auch weniger weit hineindrehen, was den Druck wegnimmt, dafür dichten sie aber kaum noch ab. Außerdem muss ich dann lauter drehen und es dringt mehr Musik in die Außenwelt.

Sind sie richtig eingesetzt, sind sie angenehm unauffällig. Sie ragen kaum aus dem Ohr hervor – außer bei Samsungs Werbebildern, bei denen die Buds Live nicht eingedreht sind, damit man das gesamte Gerät am Ohr sieht. Korrekt eingedreht verschwindet der untere Teil der Bohne. Das, was man noch sieht, sieht aufgrund der glänzenden Farbe am ehesten wie ein Schmuckstück aus, das im Ohr getragen wird.