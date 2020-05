Ein Jahr Android-Bann: So steht Huawei ohne Google da

Seit Inkrafttreten des Android-Banns ist nun ein Jahr vergangen und Huawei hat in dieser Zeit versucht, die Verluste durch die Handelseinschränkungen so gut wie möglich wett zu machen. Wir haben uns angesehen, wie es um das Google-freie Huawei-Ökosystem steht.

Was bedeutet der Android-Bann für Huawei-Smartphones?

Alle neuen Huawei-Handys bekommen von Google keine Lizenz mehr. Das heißt, Huawei kann zwar die quelloffene Version (AOSP) von Android verwenden, muss aber auf Google-Dienste ( Google Mobile Services - GMS) verzichten.

Für all jene Huawei-Handys, die bereits im Handel oder von Nutzern in Gebrauch sind und auf denen die Google-Services laufen, ändert sich nichts. Sie werden auch in Zukunft die Google-Dienste nutzen können. Der Grund: Huawei hat für diese Geräte bereits vor Inkrafttreten des Android-Banns eine Google-Lizenz erhalten.