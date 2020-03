Mit diesem Trick bringt Huawei Google-Apps auf seine Handys

In AppSuche findet man ua. Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify und viele andere populäre Apps, die man in Huaweis AppGallery nicht herunterladen kann. Auch viele Google-Apps, wie Chrome, Maps und YouTube, können so installiert werden. Der Google Play Store lässt sich allerdings nicht mit dieser Methode herunterladen.

Drittanbieter

Der Trick dabei ist, dass die so gefunden Apps von verlässlichen Drittanbietern heruntergeladen werden, wie etwa Amazons App Store, APKPure und APKMirror. Damit bietet Huawei offiziell nicht selbst diese Apps an. Auf der Website schreibt Huawei dazu: „ AppSuche ist ein von einem Drittanbieter bereitgestellter Service. Huawei ist für den Inhalt und die Funktionalität der AppSuche nicht verantwortlich.“

AppSuche funktioniert auf allen Huawei-Smartphones, die Huawei Mobile Services installiert haben. Dabei handelt es um Huaweis Gegenstück zu den Google Mobile Services (GMS). GMS wird von Google zertifizierten Android-Smartphones benötigt, um essenzielle Apps, wie etwa den Play Store, nutzen zu können.