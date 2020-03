Huawei P40 Pro im Test: Top-Handy mit großem Problem

KI wählt Bilder aus

Standardmäßig nimmt das P40 Pro Bilder mit einer Auflösung von 12 MP auf. Optional können Fotos mit den entsprechenden Einstellungen in der Kamera-App aber auch mit 50 MP aufgenommen werden.

Damit man immer das beste Ergebnis erhält, nimmt das P40 Pro etwas weniger als 2 Sekunden lang mehrere Frames auf. Eine KI errechnet daraus das beste Bild und speichert es ab. Dabei wird beispielsweise auf Spiegelungen und Hintergründe geachtet sowie darauf, dass alle Personen die Augen geöffnet haben.

Was hier allerdings extrem Schade ist, dass man keinen Zugriff auf die restlichen Frames hat. Wer im Nachhinein selbst kontrollieren will, ob in diesen rund 2 Sekunden vielleicht doch ein noch besseres Bild zustande kam, kann keine manuelle Auswahl treffen. Man muss sich also auf die KI verlassen und darauf vertrauen, dass sie tatsächlich den besten Schnappschuss ausgewählt hat.

50-facher Hybrid-Zoom

Der fünffache, optische Periscope-Zoom funktioniert nahezu einwandfrei. Im Vergleich zu Fotos ohne Zoom ist das Ergebnis aber dann doch um einiges schlechter. Die gezoomten Bilder sind schnell unscharf und die Details kommen nicht derart gut zur Geltung. Um für einen Schnappschuss einen Bildausschnitt näher ranzuholen, ist das Ergebnis aber noch gut genug.

Beim 50-fachen Hybrid-Zoom, bei dem digitale Vergrößerung und der optische Zoom gemeinsam zur Anwendung kommen, sieht es dann schon deutlich schlechter aus. Zwar versucht das P40 Pro das Ergebnis mittels Bildverbesserungsalgorithmen zu verschönern, die Details gehen dabei aber nahezu komplett verloren.