Huawei P40 Pro vorgestellt: Kamera und 5G stehen im Mittelpunkt

Farben, Verfügbarkeit und Preise

Waren in den vergangenen Jahren bunt glänzende Farben in Mode, kommen die neuen Huawei-Flaggschiffe nun auch mit einer matten Rückseite. In Österreich ist das Huawei P40 Pro sowie das P40 in den Farben Black, Silver Frost und Ice White verfügbar.

In den Handel kommen die Huawei-Spitzengeräte Anfang April. Das Huawei P40 Pro mit 8/256 GB kostet in Österreich 999 Euro (UVP). Das Huawei P40 mit 8/128 GB kostet 799 Euro (UVP).

Wer das Huawei P40 Pro oder das P40 bis 13. April bestellt und sich dabei auf der Huawei-Promotion-Website registriert, bekommt eine Huawei Watch GT2 sowie 50 GB Cloud-Speicher für 12 Monate kostenlos dazu.