Sennheiser CX 400BT im Test: Günstiger, kabellos und guter Sound

Touch-Bedienung und Smartphone-App

Gesteuert werden die CX 400BT mittels Touch-Bedienung direkt an den Stöpseln oder per dazugehöriger Smartphone-App. An den Ohrhörern können Tracks pausiert sowie weiter- und zurückgeschalten werden. Auch die Lautstärke lässt sich regulieren. Daneben kann man Anrufe annehmen und den Sprachassistenten am Smartphone wecken, der über die in den Ohrhörern integrierten Mikrofone befehligt werden kann.

Auch wenn die Tastenkombinationen zu Beginn etwas verwirrend sind, hat man sich nach kurzer Zeit daran gewöhnt. Außerdem kann die Belegung der Tasten in der Smartphone-App geändert werden. Darüber hinaus befindet sich in der App ein Equalizer, mit dem der Sound an die jeweiligen Hörgewohnheiten angepasst werden kann. Außerdem können in der App die gespeicherten Bluetooth-Verbindungen verwaltet werden.