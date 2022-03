Dyson bringt Kopfhörer mit eingebauten Luftreiniger

Der Bügel sieht wie eine Mischung aus futuristischem Schnorchel, Sporthelm-Mundschutz und Cyberpunk-Schnauzbart aus. Er ist abnehmbar und kann nach unten geklappt werden, wenn man etwa schnell etwas essen oder trinken will. Die Kopfhörer können ohne Bügel als normale Bluetooth-Kopfhörer genutzt werden – der Bügel hat ohne Kopfhörer keine Funktion.

Gedacht ist Zone um im Freien und unterwegs getragen zu werden. Zone besteht aus 2 Komponenten: einem Over-Ear-Kopfhörer und einem Bügel . Der Kopfhörer saugt die Außenluft an und reinigt sie. Durch den Bügel wird sie nach vorne transportiert. Dort entsteht eine Art „Saubere-Luft-Zone“ um Nase und Mund. Daher auch der Name des Produkts.

Motoren an den Ohren

Links und rechts in den Ohrhörern befinden sich Motoren. Diese saugen die Luft an. Gefiltert wird sie mit einem elektrostatischen Filter. Dabei sind elektrostatische Fasern im Filtermedium eingewoben. Laut Dyson kann so eine hohe Effektivität auf wenig Platz erreicht werden.

Der Filter fängt Partikel wie Allergene und Partikel aus Quellen wie Bremsstaub, Industrieverbrennung und Bauwesen ein. Eine mit Kalium angereicherte Kohlenstoffschicht im Filter nimmt Schadstoffe aus Gasen, die typisch für Städte sind, wie NO2 (Stickstoffdioxid) und SO2 (Schwefeldioxid), auf. Dyson empfiehlt diese Filter alle 12 Monate zu tauschen.

Die gereinigte Luft wird in 2 Luftströmen in den Bügel weitergeleitet. Der Bügel berührt weder Nase noch Mund – Dyson hat bei seiner Forschung viel Wert auf diese berührungslose Form der Luftzuführung gelegt. Brillen sollen durch die „Blase“ mit gereinigter Luft, die um Nase und Mund entsteht, nicht anlaufen.

Zone hat Bewegungssensoren eingebaut. Bewegt man sich viel oder schneller, wird die Stärke des Luftstroms erhöht. So soll die Nutzer*in immer eine ausreichende Menge saubere Luft erhalten.