Dyson Purifier Cool Formaldehyde im Test: Gegen krebserregendes Gas

Formaldehyd ist streng riechend, allerdings nur in sehr hohen Konzentrationen. Bei Ausdünstungen durch die oben beschriebenen Quellen bemerkt man es üblicherweise nicht. Dennoch kann es tränende Augen, ein brennendes Gefühl, Übelkeit, Atembeschwerden, Asthmaanfälle und Hautausschläge auslösen. In höheren Konzentrationen und bei beständiger Belastung des menschlichen Organismus ist es krebserregend . Bei modernen Häusern und Wohnungen ist die Gefahr größer, da sich durch die bessere Abdichtung das Formaldehyd länger in den Räumen hält.

Um das Formaldehyd in der Luft aufzuspüren, benötigt es einen speziellen Sensor. Dyson setzt hier einen Festkörper-Sensor ein. Laut dem Unternehmen lässt dieser nicht nach, so wie es bei handelsüblichen Formaldehyd-Sensoren auf Gelbasis der Fall ist.

Drei Farben sind eine zuviel

Der Purifier Cool Formaldehyde ist eine Spur dicker als die üblichen Dyson-Luftreiniger, aber schlanker als die Luftreiniger mit Befeuchtungsfunktion. Das rotorlose Design ist, wie üblich, minimalistisch futuristisch.

Mit der Farbgebung bin ich allerdings nicht einverstanden. Die meisten Dyson-Luftreiniger haben 2 Farben: Eine für den Lüfter und eine für den Korpus. Bei den Formaldehyde-Modellen kommt eine dritte Farbe hinzu. Das Gitter vor dem Filter ist goldfarben, man kann es auch als Plastik-Ocker interpretieren.

Unabhängig davon, dass die Farbe Geschmackssache ist, steht das 3-färbige Design den Dyson-Luftreinigern meiner Meinung nach nicht. Die Fernbedienung, die bei Nichtgebrauch magnetisch oben am Lüfter abgelegt wird, ist ebenfalls goldfarben. Das sticht stark vorm weißen Lüfter hervor. Sie wirkt wie ein Fremdkörper, während sie bei den anderen Dyson-Luftreinigern mehr zum Gesamtdesign passt.

Steuern per App bevorzugt

Am Gerät selbst gibt es nur die Ein/Aus-Taste, die den Luftreiniger mit den zuletzt gewählten Einstellungen startet. Wer ihn mit der Fernbedienung nutzen will, sieht am Display die nötigen Informationen, sowie die Kurven für Luftqualität und die verschiedenen, gemessenen Schadstoffe in der Luft.

Deutlich bequemer geht das in der App. Hier gibt es auch die Erklärungen, was das gemessene PM2.5, PM10, VOC, NO2 und NCHO ist. Durch die Zeitachse sieht man wann, welcher Wert in die Höhe geschnellt ist und kann so die mögliche Ursache davon leichter ausmachen.

Luftstromstärke, Rotation und ob der Luftstrom nach vorne oder hinten geleitet werden sollen, kann auch über die Fernbedienung eingestellt werden. Die App kann das auch alles und außerdem den Lüfter präzise in die Wunschrichtung drehen. Wenn man im Sommer so die beste Kombination aus Ausrichtung und Rotation findet, ohne aufstehen zu müssen, um das Gerät herumzuschieben, ist das schon was wert.