Dyson Pure Cool im Test: Luxus-Ventilator mit Spürnase

Display und App

Der Pure Cool hat, im Gegensatz zu anderen Dyson-Ventilatoren und -Heizlüftern, ein Display. Per Tastendruck auf der Fernbedienung können die Infos am kreisrunden Display durchgeschaltet werden. Dazu zählen Temperatur, Luftfeuchtigkeit, die allgemeine Luftqualität mit Verlaufsdiagramm oder die Belastung für verschiedene Schadstoffarten. Die Schnellinfo am Display ist zwar nett, mehr sieht man aber am Smartphone.

Dazu wird die Dyson-App verwendet. Der Pure Cool ist per WLAN mit dem Internet verbunden, sodass man auch aus der Ferne darauf zugreifen und die Luftqualität zuhause kontrollieren kann. Hier sieht man den Verlauf der Luftqualität nach Tageszeit, sowie die Schadstoffbelastung, Temperatur usw. als übersichtliches Kurvendiagramm für einzelne Tage oder Balkendiagramm für Wochen. Was mir fehlt ist ein Markieren bzw. Hineinzoomen in die Kurve um zu sehen, zu welcher Uhrzeit genau die Schadstoffbelastung plötzlich angestiegen ist. Das Diagramm ist auf der Zeitachse lediglich mit 06:00, 12:00 (Sonnensymbol), 18:00 und 00:00 (Mondsymbol) beschriftet.

Ausrichten per App

Die App bietet alle Steuerungsfunktionen der Fernbedienungen, plus zwei Zusatzfunktionen. So kann per App der Winkel des Lüfters eingestellt werden, damit der Luftstrom genau dahingeht, wo man es möchte. Bei früheren App-Versionen gab es das nicht: Man musste die Drehung des Lüfters einschalten und im richtigen Moment stoppen, in der Hoffnung, dass er dort stehen bleibt, wo man es möchte.

Die zweite Zusatzfunktion ist das Erstellen von Zeitplänen. Das ist relativ simpel. Man wählt die Tage für den Plan, Start- und Endzeit, sowie die Lüfter-Einstellung. Hier kann etwa gewählt werden, ob er im Automatik-Modus laufen soll oder mit einer bestimmten Stärke, in welche Richtung der Luftstrom geht und ob er dabei eine Drehbewegung machen soll.