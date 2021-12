Dyson Purifier Humidify+Cool im Test: Der Luxus-Luftbefeuchter

Daher ist es kein Zufall, dass Dyson in dieser Zeit seinen neuen Purifier Humidify+Cool vorgestellt hat – wobei der auch im Sommer praktisch ist, da mit dem Wasser aus dem Tank ein zusätzlich kühlender Effekt erzeugt werden kann.

Gerade in der Winterzeit brennen oft die Augen. Nicht, weil man zu lange in die Christbaumlichterkette gestarrt oder den Kontostand nach dem Geschenke-Shopping gesehen hat: Heizungen trocknen die Luft aus.

Die hohen Filterwerte bei der Luft begründet Dyson damit, dass das Gerät besonders dicht ist. So ist nicht nur der Luftfilter nach dem HEPA-13-Standard dicht, sondern der gesamte Luftreiniger. Das ist der Hauptunterschied zum Vorjahresmodell Pure Humidify+Cool.

Das ist zwar schön (und sauber), bringt aber nichts, wenn dann mit der Luftbefeuchterfunktion Problemstoffe aus dem Wasser im Zimmer verteilt werden. Deshalb reinigt das Gerät auch das Wasser. Laut Dyson werden 99,9 Prozent der Bakterien aus dem Wasser entfernt. Aber braucht man das überhaupt? Wer schon mal einen normalen Luftbefeuchter etwas länger genutzt hat und sich ansieht, was darin entsteht und wie es riecht, wird die Frage mit „ja“ beantworten.

Wie der etwas sperrige Name des Geräts schon andeutet, vereint der Purifier Humidify+Cool 3 Funktionen: Luft reinigen, Luft befeuchten und Ventilator. Den „Purifier“ hat Dyson bewusst an die Spitze gestellt. Der Hersteller verspricht 99,95 Prozent der Partikel (0,1 Mikron oder größer) aus der Luft zu filtern. Dazu gehören Allergene, Bakterien, Pollen und Schimmelpilzsporen.

An der Unterseite ist der Wassertank. Er ist durchsichtig, wodurch der Füllstand gut zu erkennen ist. Der Tank fasst 5 Liter Wasser. Laut Dyson reicht das, um bis zu 36 Stunden die Luft zu befeuchten.

Der Purifier Humidify+Cool ist auf den ersten Blick als Dyson-Gerät erkennbar. Er erinnert stark an die Heizlüfter von Dyson. Der rotorlose Lüfter sitzt auf dem Korpus, der durch die Löcher die Luft ansaugt und durch den Filter zieht. Der Korpus ist aber deutlich breiter als bei Dysons Luftreinigern mit Heizfunktion, weshalb das Gerät sehr bauchig wirkt.

Bedient wird der Purifier Humidify+Cool per Fernbedienung oder App. Die App ist hier zu bevorzugen, da die Steuerung und die Darstellung der Messwerte übersichtlicher ist. Mit der App kann auch die Sprachsteuerung per Alexa, Siri und Google eingerichtet werden.

Dieser beschränkt die maximale Lüfterstärke im Automatikmodus, damit nicht nächtens das Geräusch des Lüfters zu laut wird, wenn schlechte Luft erkannt wird. Das Display am Gehäuse dimmt sich automatisch wenn das Umgebungslicht niedrig ist.

Das UV-C-Licht zur Wasserreinigung ist im Inneren verbaut – man muss also keine Angst haben, dass das Gerät in der Nacht seltsam leuchtet und man deshalb nicht schlafen kann. Stichwort schlafen: Dafür gibt es einen Nachtmodus.

Am Tank ist ein klappbarer Tragegriff , was den Transport des vollen Behälters einfacher macht. Die Einfüllöffnung hat ebenfalls 2 Rasten und eine effektive Dichtung. Dadurch verdunstet das Wasser nicht, wenn die Luftbefeuchterfunktion mal einige Wochen nicht genutzt wird.

Selbst einstellen kann man den Grenzwert für die Luftqualität nicht, was aber auch nicht nötig ist, da das Gerät eine sehr empfindliche „Nase“ hat. Kommt man von draußen rein und es riecht nach Rauch, weil irgendein Assi wieder im Flur geraucht hat statt vor der Haustür, springt der Purifier Humidify+Cool automatisch an zum Luftreinigungs-Einsatz. Ähnliches gilt wenn man zu kochen beginnt oder nach dem Lüften Partikel von der Straße ins Zimmer gezogen sind, die man selbst nicht riechen und sehen kann – der Dyson aber schon.

Die Messung der Luftqualität setzt sich zusammen aus PM2.5, PM10, VOC und NO2 . Die Lufttemperatur wird ebenfalls gemessen und natürlich auch die Luftfeuchtigkeit. Wird der Automatikmodus eingeschaltet, springt das Gerät automatisch an, wenn die Soll-Luftqualität unterschritten wird.

Einschränkungen gibt es auch beim Drehmodus. Bei normalen Dyson-Luftreinigern dreht sich der ganze Lüfterteil motorisiert und kann wahlweise zwischen 45 und 350 Grad schwenken, um die saubere Luft im Raum zu verteilen. Beim Purifier Humidify+Cool drehen sich nur die Düsen im Gehäuse des Lüfterteils. Dadurch ist der Drehmodus auf 45 und 90 Grad beschränkt . Auch das präzise Ausrichten des Luftstroms per App in die Wunschrichtung ist deshalb nicht möglich.

Zumal macht er auch wenig Sinn, da im manuellen Modus ohnehin der Zielwert für die Luftfeuchtigkeit eingestellt wird und beim Erreichen des Werts die Befeuchtung eingestellt wird. Seltsam ist, dass beim manuellen Einstellen nur in 10er-Schritten , von 30 bis 70 Prozent, gewählt werden kann. Wenn die eigene Wohlfühl-Luftfeuchtigkeit bei 55 oder 63 Prozent liegt, hat man Pech gehabt.

Für den Befeuchtungsmodus gibt es ebenfalls einen Automatikmodus. Für diesen lässt sich kein Zielwert bzw. Grenzbereich festlegen. In der Beschreibung nennt Dyson nicht mal den Zielwert, der automatisch angestrebt wird. Der Automatikmodus für die Luftbefeuchtung wirkt wie ein Glücksspiel.

Mehr Luft, mehr Reinigung

Generell gilt: Je höher die eingestellte Luftstromstärke, desto schneller wird die Luft gereinigt bzw. befeuchtet. Es gibt 10 Stufen. Je höher, desto lauter. Bis inklusive Stufe 4 empfinde ich es als nicht störend. Bei 5 und 6 verändert sich das Geräusch zusätzlich zur steigenden Lautstärke, bei 7 bis 10 abermals. Die höheren Stufen sind eher für kurzfristige Luftreinigungsaktionen zu empfehlen, während 1 bis 4 auch stundenlang nebenbei laufen können, ohne zu stören.

Die Effektivität der Luftbefeuchtung ist von vielen Faktoren abhängig, wie Raumgröße, offene Türen, Temperatur und eingestellte Luftstromgeschwindigkeit. Ein 23 Quadratmeter großes Wohnzimmer wurde bei offenen Türen (100-Quadratmeter-Wohnung) mit Stufe 4 Luftstrom in 3 Stunden von 50 auf 58 Prozent Luftfeuchtigkeit gebracht.

Luftstrom nach hinten raus statt ins Gesicht

Wer im Winter die Luft befeuchten, sich aber nicht anblasen lassen will, kann den Luftstrom per Tastendruck oder Klick in der App nach hinten entweichen lassen. Dabei drehen sich die Düsen im Lüftergehäuse nach hinten.