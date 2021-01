Dyson Pure Humidify+Cool im Test: Luftreiniger und Luftbefeuchter

Mit dem Humidify+Cool hat Dyson ein Kombigerät im Angebot, das neben der Luftreinigung auch die Luft befeuchtet und an heißen Tagen als Ventilator genutzt werden kann. Außerdem wird die Raumluft auf Wunsch permanent analysiert, die Werte können per App mitverfolgt werden.

Grund dafür ist, dass das Virus nicht nur über große Tröpfchen, sondern auch über Aerosole in der Luft weitergegeben wird, die die Geräte herausfiltern. Am effektivsten bleibt zwar simples Lüften , das ist aber gerade bei niedrigen Außentemperaturen nicht immer einfach.

Auf der Vorderseite ist ein quadratisches Display mit einer Größe von 3 x 3 cm verbaut, das in einem runden Ausschnitt im Gehäuse sitzt. Auf dem Display kann man etwa die Gebläsestärke sowie die Ziel-Luftfeuchtigkeit ablesen. Außerdem werden dort aktuelle Luftwerte angezeigt, genauso wie in der App.

Um den Dyson in Betrieb zu nehmen, gilt es zuerst die beiliegenden HEPA- und Aktivkohlefilter in das Gerät einsetzen. Das geht relativ schnell und intuitiv. Soll die Luftbefeuchter-Funktion genutzt werden, muss außerdem der Wassertank befüllt werden. Jener fasst mit 5 Litern eine ordentliche Menge, weswegen man selbst im Dauerbetrieb nicht ständig nachfüllen muss .

Ebenfalls schade ist, dass der Luftreiniger nicht mit den Smart-Home-Systemen Google Home oder Apple HomeKit kompatibel ist. Man kann ihn also nicht in diese Ökosysteme integrieren und muss zur Steuerung immer die native App öffnen.

Die Startseite der App ist übersichtlich. Man sieht die Qualität von Außen- und Innenluft auf einer 6-stufigen Skala. Abgesehen vom Home-Screen ist sie in Sachen Usability aber kein Meisterwerk, so sind die Menüs teilweise etwas verschachtelt. Auch kann man sie ausschließlich im Hochformat verwenden - was besonders bei der Steuerung am iPad negativ ins Gewicht fällt.

9 und 10 sind dann ohne geräuschunterdrückende Kopfhörer auf Dauer schwer zu ertragen. 63 Dezibel sollten es maximal sein - also in etwa im Bereich normalen Straßenverkehrs, wenn man da Fenster geöffnet hat.

Fazit

Hauptmotivation für mich, mir den Dyson Pure Humidify+Cool genauer anzuschauen, war die trockene Luft, wie ich sie in meiner eher schlecht isolierten Altbauwohnung im Winter habe. Im laufenden Betrieb habe ich aber durchaus auch die Luftreinigungsfunktion zu schätzen gelernt. Alleine schon durch das permanente Monitoring per App wurde mir erst bewusst, wie sehr Dinge wie Kochen die Raumluft beeinflussen. Auch die vermeintlich “frische” Luft in der Stadt, die beim Lüften in die Wohnung kommt, ist von Heizungen und Verkehr oft deutlich belastet.

Das Luftbefeuchten selbst dauert bei sehr trockener Luft mit dem Dyson eher lang. Hier würde ich mir wünschen, dass die eingestellten Werte eine Spur schneller erreicht werden. Langfristig hat mich das aber weniger gestört als gedacht, weil ich das Gerät einfach fast durchgehend auf niedriger Stufe laufen ließ.

Insgesamt macht der Dyson einen guten Job und kann dank der Kombi-Funktion eigentlich zu allen Jahreszeiten sinnvoll genutzt werden. Während im Winter die trockene Heizungsluft befeuchtet wird, kann man im Sommer die Ventilator-Funktion verwenden. Dazu kommt natürlich die permanent einsetzbare Luftreinigungsfunktion. Die Effizienz der "kühlenden Brise” konnte ich während des Winters zwar nicht ausgiebig testen, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der Effekt im Hochsommer angenehm ist.

Wirklich schade ist die fehlende Integration in andere Smart-Home-Ökosysteme. Es ist wohl nicht so abwegig, dass gerade die Dyson-Kundschaft bereits in andere Smart-Home-Anwendungen investiert hat.

Preis

Mit 699 Euro ist das Gerät alles andere als ein Schnäppchen. Dazu kommen die laufenden Kosten. Aktuell werden für die Ersatzfilter 73 Euro fällig. Laut Dyson ist alle 12 Monate ein neuer Filter nötig.

Die Filterverbrauchsanzeige zeigte bei meinem Gerät allerdings schon nach 2 Monaten im (zugegeben sehr intensivem) Betrieb an, dass der Filter zur Hälfte verbraucht sei.