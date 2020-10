Akku-Staubsauger im Test: Dyson V11 vs. Anker Eufy HomeVac S11

Der Unterschied ist deutlich merkbar. Die sanfteste Stufe ist beim Eufy-Staubsauger in der Praxis kaum zu gebrauchen - meist schalte ich sofort mindestens in den mittleren Modus, um halbwegs sinnvoll reinigen zu können. Beim Dyson ist die leichteste Stufe zwar nicht völlig unbrauchbar, in der Regel wird man aber zumeist auch mindestens mit Med saugen. In den oberen beiden Stufen ist mit beiden Staubsaugern eine akzeptable Leistung zu erzielen, bei hartnäckigem Schmutz und höchster Leistung hat der Dyson aber relativ eindeutig die Nase vorne. Hier muss man mit dem Eufy oft zwei Mal drübergehen, damit es so sauber wird, wie beim Dyson nach einem Mal.

Eine Besonderheit hat Dysons Modell: So wird bei der Nutzung der Torque-Drive Bodendüse die Saugleistung automatisch an den Untergrund angepasst. Das heißt, dass auf harten Böden (wie Parkett oder Fliesen) die Leistung reduziert und auf Teppichen hochgefahren wird. Die Anzeige für die Restlaufzeit auf dem Display springt entsprechend hin- und her. Im Alltag ist das durchaus praktisch. Besonders dann, wenn man nicht überlegen, sondern nur rasch die Küche aufsaugen möchte, muss man nicht ständig manuell zwischen den Stufen hin- und herschalten.