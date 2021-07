Neuer Luftreiniger von Dyson zerstört krebserregendes Formaldehyd

Dyson hat eine neue Version seines Luftreinigers veröffentlicht: der „Purifier Cool Formaldehyde“. Der Name kommt daher, dass der smarte Luftreiniger auch Formaldehyd erkennt und aus der Luft entfernen kann.

Wer Krimis schaut, kennt Formaldehyd vielleicht als Konservierungsmittel für Leichen. Die chemische Verbindung kommt aber weit häufiger vor, als im Leichenschauhaus. Bei Möbeln kann es aus Spanplatten, Faserplatten und Sperrholzplatten freigesetzt werden. Auch Textilprodukte, wie Vorhänge und Teppiche sind mögliche Quellen, ebenso wie Spielzeug, Geschirr, Zigarettenrauch, Farben, Tapeten, Lacke, Haushaltsreiniger und sogar einige Kosmetikprodukte.

Formaldehyd ist in großen Konzentrationen krebserregend

Formaldehyd ist streng riechend, allerdings nur in sehr hohen Konzentrationen. Bei Ausdünstungen durch die oben beschriebenen Quellen bemerkt man es üblicherweise nicht. Dennoch kann es tränenden Augen, ein brennendes Gefühl, Übelkeit, Atembeschwerden, Asthmaanfälle und Hautausschläge auslösen. In höheren Konzentrationen und bei beständiger Belastung des menschlichen Organismus ist es krebserregend. Bei modernen Häusern und Wohnungen ist die Gefahr größer, da sich durch die bessere Abdichtung das Formaldehyd länger in den Räumen hält.

Formaldehyd ist 500-mal kleiner als Partikel mit einer Größe von 0,1 Mikrometern. Dadurch kann es von üblichen Luftfiltern nicht beseitigt werden. Deshalb hat der Purifier Cool Formaldehyde einen Filter mit einer Beschichtung, die die gleiche Struktur wie das Mineral Cryptomelane hat. Das kann man sich als Milliarden von atomgroßen Tunneln vorstellen, die das Formaldehyd abfangen und in winzige Mengen Wasser und CO2 aufspalten.