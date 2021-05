Dyson-Staubsauger V15 saugt Staub mit Laser und "Mikrofon"

Dyson will bei seinen neuen Staubsaugern mit innovativen Technologien punkten. Sie sind in Kürze bei uns verfügbar.

Dysons neuester kabelloser Staubsauger V15 Detect sowie einige andere Geräte der aktuellen Generation wurden nun auch in Europa offiziell vorgestellt. Das Highendmodell will mit besonders innovativen Technologien punkten. So macht ein grüner Laserstrahl auch Staubpartikel sichtbar, die weder mit freiem Auge, noch mit einer LED-Beleuchtung sichtbar sind. So kann man beim Staubsaugen sicher gehen, dass nicht nur offensichtlicher Schmutz, sondern auch kleinste Partikel wie Allergene und Hausstaubmilben entfernt werden. Staubsauger "hört" Staub Als zweite Besonderheit hat der Dyson V15 Detect einen piezoelektrischen Sensor verbaut, der den Staub quasi akkustisch erkennt. Dabei wird das Aufprallen der Staubpartikel im Innenraum des Staubsaugers gemessen und anhand dieser Informationen aufgeschlüsselt, um welche Art von Partikel es sich handelt. Eine digitale Anzeige gibt genaue Rückschlüsse, wie viele mikroskopisch kleine Staubkörner bzw. welche Art von Staub eingesaugt wurde.

Dyson V15 Detect kaufen Beide Technologien wurden laut Dyson in jahrelanger Tüftelei erfunden und im aktuellen Modell implementiert. Der Stauberkennungsalgorithmus kategorisiert und zählt die Partikel Dyson zufolge 15.000 mal pro Sekunde. Die Einteilung ist wie folgt: Allergene und Pollen, mikroskopischer feiner Staub und Hautschuppen, Hausstaubmilben und feiner Sand, Flöhe und Zucker. Steigt die Anzeige beim Display nicht mehr an, weiß man, dass alles sauber ist, was Akku und Zeit sparen soll.