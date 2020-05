Dyson zeigt eingestelltes Elektroauto her

500.000 Pfund investiert

In das Auto habe er 500.000 Pfund (rund 560.000 Euro) seines eigenen Vermögens gesteckt, sagte Dyson der "Sunday Times". Wirtschaftlich hätte es sich aber nicht gerechnet, da Dyson nicht wie andere Autohersteller die Verluste über den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeuge kompensieren könne. Dyson hätte mit jedem Auto 150.000 Pfund verdienen müssen, um die Gewinnschwelle zu erreichen, so der Milliardär.

Der Geist des Wagens lebe aber weiter, sagte Dyson. Die 500 Mitarbeiter, die an der Entwicklung beteiligt gewesen seien, würden bereits an zahlreichen weiteren Projekten arbeiten. Für die Idee, andere Hersteller die Festkörperbatterien seines Unternehmens nutzen zu lassen, sei er offen. Am Bau eines Autos werde sich sein Unternehmen aber nur dann wieder versuchen, wenn es wirtschaftlich rentabel sei.