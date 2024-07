China: Forscher entdecken extrem energiereichen Gammastrahl

Der Gammablitz, in dem diese Strahlen gemessen wurden, ist der "Hellste aller Zeiten".

"Brightest of all time"

Die Forscher des chinesischen Instituts für Hochenergiephysik (IHEP) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) analysierten jetzt Daten des 2022 gemessenen Gammablitzes. Er erhielt den Spitznamen „BOAT“ (Brightest of all time, engl. für hellste aller Zeiten). Es soll sich um den hellsten Gammablitz handeln, der in den letzten 10.000 Jahren die Erde erreichte.

Die Forscher verwendeten dafür die Messungen des GECAM-C (Gravitational wave high-energy Electromagnetic Counterpart All-sky Monitor) und des Fermi Gamma Ray Weltraumteleskops der NASA.

Letzteres erlitt einen Datenausfall, weil GRB 221009A so energiereich war. Das machte es bisher schwer, die Spektrallinien genau zu messen. Da GECAM-C aber weiterarbeitete, nutzten die Forscher dessen Daten, um die Fermi-Daten zu korrigieren. So konnten sie das Spektrum des Gammablitzes erstellen.

