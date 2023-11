Gammablitz von explodierendem Stern beeinflusst die Erde

Am 9. Oktober 2022 traf ein Gammablitz die Erde. GRB 221009A dauerte 800 Sekunden lang und war der stärkste Gammablitz, der jemals auf der Erde gemessen wurde.

Ein Gammablitz entsteht, wenn ein Stern in einer Supernova explodiert. In diesem Fall konnte der Ursprung in eine Galaxie zurückverfolgt werden, die 2 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Das heißt, dass die Strahlung 2 Milliarden Jahre lang durchs All geflogen ist, bevor sie die Erde erreicht hat.